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الصحة الفلسطينية: 3 إصابات برصاص الجيش الإسرائيلي في بيت فجار بالضفة الغربية بينها إصابة حرجة (الجزيرة)

Lebanon 24
06-11-2023 | 12:14
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