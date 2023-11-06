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غوتيريش: غزة أصبحت مقبرة للأطفال وحماية المدنيين يجب أن تكون ضرورية وأنا قلق من انتهاكات القانون الدولي ولا طرف فوق هذا القانون

Lebanon 24
06-11-2023 | 12:21
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