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غوتيريش: المطلوب الآن هو هدنة إنسانية فورية وحماية المستشفيات والمدارس وإدخال المساعدات فورا كما يجب إطلاق سراح الرهائن الآن

Lebanon 24
06-11-2023 | 12:24
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