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فصائل عراقية مسلحة تقول إنها "استهدفت 4 قواعد أميركية بالعراق وسوريا" (الشرق)

Lebanon 24
06-11-2023 | 12:47
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