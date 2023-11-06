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البيت الأبيض: تأثير توسع النزاع إلى لبنان سيكون دماراً لا يمكن تصوّره ولا نريد حدوث ذلك (سكاي نيوز)

Lebanon 24
06-11-2023 | 13:55
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