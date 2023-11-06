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سرايا القدس: دمّرنا آلية إسرائيلية بعد استهدافها بعبوة موجّهة لاصقة وقذيفة "آر بي جي" في منطقة المقوسي بمدينة غزّة

Lebanon 24
06-11-2023 | 14:21
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