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هيئة البث الإسرائيلية: رئيس المخابرات الأميركية يضغط من أجل الاتفاق على صفقة لإطلاق الرهائن خلال لقائه نتنياهو ووزير الدفاع ورئيس الموساد (الجزيرة)

Lebanon 24
06-11-2023 | 15:06
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