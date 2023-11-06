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أمير عبد اللهيان رداً على "الخارجية" الأميركية: أوقفوا النفاق والإبادة الجماعية ضد غزة (الميادين)

Lebanon 24
06-11-2023 | 15:49
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