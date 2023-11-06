ديريفيير مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة يدعو إلى هدنة إنسانية عاجلة في قطاع غزة تفضي إلى وقف كامل لإطلاق النار وترتيب دخول آمن للقوافل الإنسانية إلى غزة

Lebanon 24