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ديريفيير مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة يدعو إلى هدنة إنسانية عاجلة في قطاع غزة تفضي إلى وقف كامل لإطلاق النار وترتيب دخول آمن للقوافل الإنسانية إلى غزة

Lebanon 24
06-11-2023 | 17:39
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