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نتنياهو لـ ABC: لن يكون هناك وقف إطلاق نار شامل دون إطلاق سراح الأسرى والمختطفين

Lebanon 24
06-11-2023 | 18:15
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