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المدير العام لجمعيات الصليب والهلال الأحمر: وقف إطلاق النار الإنساني أمر لا بد منه لإنهاء المعاناة

Lebanon 24
06-11-2023 | 19:14
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