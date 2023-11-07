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رئيس هيئة الأسرى والمحررين للتلفزيون العربي: إسرائيل منحت جنودها تفويضا بقتل الفلسطينيين دون محاسبة

Lebanon 24
07-11-2023 | 00:38
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