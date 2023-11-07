Advertisement

أخبار عاجلة

موقع معاريف عن رئيس المجلس الإقليمي بالجليل الأعلى: إبعاد حزب الله عن الحدود الشمالية هو أفضل الخيارات لعودة المستوطنين إلى المنطقة (الجزيرة)

Lebanon 24
07-11-2023 | 01:44
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس الوزراء البريطاني: هجوم حزب الله على الحدود الشمالية لإسرائيل يُظهر أن هناك من يسعى للتصعيد في المنطقة
lebanon 24
07/11/2023 12:07:14 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي من الحدود الشمالية: إذا ارتكب "حزب الله" غلطة فسيُدمّر (الحدث)
lebanon 24
07/11/2023 12:07:14 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس مجلس الشورى القطري: ندعو الدول الداعمة لإسرائيل إلى التراجع عن انحيازها المفرط للاحتلال والذي سيزيد من الغضب والاحتقان بالمنطقة (الجزيرة)
lebanon 24
07/11/2023 12:07:14 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: مقتل جندي إسرائيلي في هجوم لحزب الله على الحدود الشمالية
lebanon 24
07/11/2023 12:07:14 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:05 | 2023-11-07
04:54 | 2023-11-07
04:52 | 2023-11-07
04:43 | 2023-11-07
04:40 | 2023-11-07
04:37 | 2023-11-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24