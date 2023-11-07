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أخبار عاجلة
الخارجية الروسية: تصريحات المسؤولين الإسرائيليين بشأن موقف روسيا غير مقبولة
Lebanon 24
07-11-2023
|
01:47
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