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الخارجية الصينية: ندعو الدول الكبرى لاتخاذ موقف موضوعي وأن تعمل على وقف إطلاق النار في غزة (الجزيرة)

Lebanon 24
07-11-2023 | 02:13
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