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الجيش الإسرائيلي يطلب من المستوطنين بالجليل البقاء في مناطق "محمية" (العربية)

Lebanon 24
07-11-2023 | 03:03
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