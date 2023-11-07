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رويترز: المفوض الأممي لحقوق الإنسان سيحاول الوصول إلى غزة والضفة الغربية وإسرائيل
Lebanon 24
07-11-2023
|
03:51
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