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"القناة 13" الاسرائيلية: مدينة عسقلان سُجلت على قائمة المدن والمناطق الأكثر تضررًا في الحرب الدائرة، بفعل الصواريخ التي سقطت عليها من قطاع غـزة

Lebanon 24
07-11-2023 | 06:35
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