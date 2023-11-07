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إذاعة الجيش الإسرائيلي: إطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان على شومرا في الجليل الغربي والجيش يرد على مصدر النيران

Lebanon 24
07-11-2023 | 06:38
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