وزارة الداخلية في غـزة: جميع المخابز في محافظتي غزة وشمالها توقفت عن العمل بسبب الاستهداف الممنهج وعدم توفر مياه الشرب في المحافظتين دفع السكان لشرب المياه الملوثة (اذاعة النور)

Lebanon 24