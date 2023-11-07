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وزارة الداخلية في غـزة: جميع المخابز في محافظتي غزة وشمالها توقفت عن العمل بسبب الاستهداف الممنهج وعدم توفر مياه الشرب في المحافظتين دفع السكان لشرب المياه الملوثة (اذاعة النور)

Lebanon 24
07-11-2023 | 06:52
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