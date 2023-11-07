الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد لمدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية وليام بيرنز ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة لحماية المدنيين وتسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية (الحرة)

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