Advertisement

أخبار عاجلة

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد لمدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية وليام بيرنز ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة لحماية المدنيين وتسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية (الحرة)

Lebanon 24
07-11-2023 | 08:47
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الرئيس الفلسطيني: نطالب بالوقف الكامل لإطلاق النار وفتح ممرات دائمة للإغاثة الإنسانية في غزة
lebanon 24
07/11/2023 18:06:35 Lebanon 24 Lebanon 24
الشيخ محمد بن زايد: الإمارات تعمل مع أشقائها وأصدقائها على الوقف الفوري لإطلاق النار وحماية المدنيين
lebanon 24
07/11/2023 18:06:35 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري يؤكد خلال لقائه وزير الخارجية الإيراني ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار بغزة (الجزيرة)
lebanon 24
07/11/2023 18:06:35 Lebanon 24 Lebanon 24
السعودية تؤكد مواصلة المساعي إقليمياً ودولياً لتحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة
lebanon 24
07/11/2023 18:06:35 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:02 | 2023-11-07
11:01 | 2023-11-07
10:50 | 2023-11-07
10:36 | 2023-11-07
10:31 | 2023-11-07
10:29 | 2023-11-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24