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السعودية تؤكد مواصلة المساعي إقليمياً ودولياً لتحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة
Lebanon 24
07-11-2023
|
08:50
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