Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الخارجية الإسرائيلي: أدعو المجتمع الدولي إلى اختيار الجانب الصحيح من التاريخ والوقوف إلى جانبنا في الحرب ضد الشر (الجزيرة)

Lebanon 24
07-11-2023 | 09:33
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
حماس: ندعو المجتمع الدولي والأمم المتحدة لأخذ تصريح الوزير الإسرائيلي بإلقاء قنبلة على غزة على محمل الجد واتخاذ ما يلزم لوقف العدوان (الجزيرة)
lebanon 24
07/11/2023 18:07:37 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الفلسطينية: نجحنا في إقناع المجتمع الدولي بالتحرّك لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على غزة
lebanon 24
07/11/2023 18:07:37 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الليبي بالإنابة: نطالب المجتمع الدولي بموقف واضح إزاء الحق الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة (الجزيرة)
lebanon 24
07/11/2023 18:07:37 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الأردني: يجب التأكيد على أنه لا دولة فوق القانون والحرب لن تحل الصراع وأساس الصراع هو استمرار الاحتلال الإسرائيلي (الجزيرة)
lebanon 24
07/11/2023 18:07:37 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:02 | 2023-11-07
11:01 | 2023-11-07
10:50 | 2023-11-07
10:36 | 2023-11-07
10:31 | 2023-11-07
10:29 | 2023-11-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24