هوكشتاين أبلغ ميقاتي أنه يزور لبنان موفدا من الرئيس بايدن لبحث الوضع في جنوب لبنان،وانه لمس من خلال محادثاته ان لبنان واسرائيل لا يرغبان بتصعيد الوضع

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