الجيش يقطع طريق الخردلي عند اطراف نهر الليطاني في الجنوب بعد قصف أطراف الطريق بسبب قصف العدو الهمجي، وسقوط أكثر من 15 قذيفة عند الطريق الشرقية جنوبا

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