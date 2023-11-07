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الجيش يقطع طريق الخردلي عند اطراف نهر الليطاني في الجنوب بعد قصف أطراف الطريق بسبب قصف العدو الهمجي، وسقوط أكثر من 15 قذيفة عند الطريق الشرقية جنوبا

Lebanon 24
07-11-2023 | 10:31
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