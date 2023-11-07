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طائرات اسرائيلية تنفذ غارة في محيط حقل الرماية التابع للجيش في منطقة رأس الناقورة (المنار)

Lebanon 24
07-11-2023 | 10:36
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