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رئيس الحكومة البريطانية: أي وقف غير مشروط لإطلاق النار سيمكن "حماس" من تعزيز مواقعها ومعاودة الهجوم على إسرائيل
Lebanon 24
07-11-2023
|
10:50
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