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وزارة الخارجية الأميركية: ساعدنا أكثر من 400 مواطن أميركي ومقيمين دائمين وغيرهم على مغادرة غزة

Lebanon 24
07-11-2023 | 12:06
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