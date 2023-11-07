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موقع "أكسيوس": بايدن أخبر نتنياهو بأن هدنة لـ3 أيام قد تُساعد في إطلاق سراح بعض المحتجزين في غزة

Lebanon 24
07-11-2023 | 15:13
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