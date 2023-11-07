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مدير مستشفيات قطاع غزة لـ"الجزيرة": نؤكد على ضرورة إدخال الوقود إلى المستشفيات لأن الوضع مأسوي

Lebanon 24
07-11-2023 | 16:24
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