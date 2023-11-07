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"يديعوت أحرونوت": الإدارة الأميركية تكثّف ضغوطها على إسرائيل لتخفيف حدة الغارات وتقليل الضحايا المدنيين في غزة

Lebanon 24
07-11-2023 | 17:41
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