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مدير المستشفى الإندونيسي في غزة: قصف إسرائيلي متواصل بمحيط المستشفى وخلال ساعات ستنقطع الكهرباء بسبب نفاد الوقود

Lebanon 24
07-11-2023 | 18:35
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