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قصف إسرائيلي مكثف على مخيم الشاطئ ومحيط منطقة أبراج المخابرات شمال غرب غزة

Lebanon 24
07-11-2023 | 18:30
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