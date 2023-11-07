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الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جنديا وإصابة 3 آخرين بجروح خطيرة خلال المعارك البرية شمال غزة أمس (الحدث)

Lebanon 24
07-11-2023 | 23:27
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