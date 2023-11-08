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أخبار عاجلة
إعلام فلسطيني: 4 شهداء في غارة إسرائيلية على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة
Lebanon 24
08-11-2023
|
00:49
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