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"الجزيرة" نقلا عن هيئة البث الإسرائيلية: أهالي مختطفين لدى حماس يصدرون لهم جوازات سفر أجنبية لضمان تدخل دول أخرى لإطلاق سراحهم

Lebanon 24
08-11-2023 | 01:01
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