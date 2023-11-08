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العربية: غارات إسرائيلية استهدفت أحياء تل الهوى والشيخ رضوان والزيتون والشجاعية بغزة
Lebanon 24
08-11-2023
|
01:37
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