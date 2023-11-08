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مندوب إيران الدائم في الأمم المتحدة: لم نشارك في أي هجمات أو إجراءات ضد القوات الأميركية في سوريا أو العراق

Lebanon 24
08-11-2023 | 02:02
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