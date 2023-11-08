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الناطق باسم حركة حماس: الاحتلال سيخسر هذه المعركة كما سابقاتها وسيفشل في تحقيق أهدافه في نهايتها

Lebanon 24
08-11-2023 | 02:03
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