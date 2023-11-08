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مجموعة الـ 7: عنف المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين غير مقبول ويهدد أفاق السلام (العربية)

Lebanon 24
08-11-2023 | 02:54
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