Advertisement

أخبار عاجلة

وزيرة خارجية اليابان: أعضاء مجموعة السبع اتفقوا على أن حل الدولتين هو الطريق الوحيد إلى سلام عادل ودائم (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
08-11-2023 | 03:03
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزيرة خارجية اليابان: مجموعة السبع اتفقت على إدانة هجوم حماس
lebanon 24
08/11/2023 13:19:44 Lebanon 24 Lebanon 24
"سكاي نيوز عربية" نقلاً عن رويترز: وزير خارجية اليابان سيزور رام الله خلال جولته في المنطقة التي تشمل الأردن وإسرائيل
lebanon 24
08/11/2023 13:19:44 Lebanon 24 Lebanon 24
لافروف: حل الدولتين هو الطريق لحل الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
08/11/2023 13:19:44 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الخارجية الإماراتية: نشدد على أهمية دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
08/11/2023 13:19:44 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:02 | 2023-11-08
05:58 | 2023-11-08
05:45 | 2023-11-08
05:39 | 2023-11-08
05:22 | 2023-11-08
05:16 | 2023-11-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24