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داعش يعلن مسؤوليته عن قتل 7 أشخاص في تفجير حافلة في العاصمة الأفغانية

Lebanon 24
08-11-2023 | 03:10
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