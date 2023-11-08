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وزيرة الصحة الفلسطينية: استشهاد 192 من الطواقم الطبية و36 من الدفاع المدني في غزة

Lebanon 24
08-11-2023 | 04:36
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