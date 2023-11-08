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18 شهيدا بينهم 10 أطفال جراء قصف القوات الإسرائيلية لمنزل عائلة شحاذة في مخيّم النصيرات وسط قطاع غزة (الجزيرة)

Lebanon 24
08-11-2023 | 05:39
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