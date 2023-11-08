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"حزب الله": استهدفنا قبل ظهر اليوم بالأسلحة المناسبة قوة مشاة إسرائيليّة في محيط قاعدة شوميرا ‏وأوقعنا فيها إصابات مؤكدة‏

Lebanon 24
08-11-2023 | 06:02
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