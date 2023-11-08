Advertisement

أخبار عاجلة

فتاة ١٢ العبرية: مقتل العقيد نوناتان هاتزور في الحرب الدائرة في قطاع غزة

Lebanon 24
08-11-2023 | 06:45
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"القناة 13" الاسرائيلية: مدينة عسقلان سُجلت على قائمة المدن والمناطق الأكثر تضررًا في الحرب الدائرة، بفعل الصواريخ التي سقطت عليها من قطاع غـزة
lebanon 24
08/11/2023 18:45:49 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي في معارك قطاع غزة ليرتفع إجمالي القتلى إلى 34 منذ بداية العملية البرية (الجزيرة)
lebanon 24
08/11/2023 18:45:49 Lebanon 24 Lebanon 24
مقتل جندي إسرائيلي إضافي في الإشتباكات في قطاع غزة (العربية)
lebanon 24
08/11/2023 18:45:49 Lebanon 24 Lebanon 24
مقتل موظف في "أطباء بلا حدود" بقصف على قطاع غزة
lebanon 24
08/11/2023 18:45:49 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:49 | 2023-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:10 | 2023-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:39 | 2023-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:28 | 2023-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:14 | 2023-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:38 | 2023-11-08
11:34 | 2023-11-08
11:19 | 2023-11-08
11:17 | 2023-11-08
11:15 | 2023-11-08
11:13 | 2023-11-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24