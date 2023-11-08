Advertisement

أخبار عاجلة

"الميادين" عن وسائل إعلام إسرائيلية: العجز قفز الشهر الماضي إلى 2.6 بالمئة وذلك قبل الكشف عن معظم تكلفة الحرب

Lebanon 24
08-11-2023 | 08:54
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"الميادين" عن وسائل إعلام إسرائيلية: وزير الخارجية الأميركي يشارك في جلسة الكابينت المصغر حول الحرب
lebanon 24
08/11/2023 18:47:43 Lebanon 24 Lebanon 24
"الميادين" عن وسائل إعلام إسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في أفيفيم والمالكية في الجليل الأعلى
lebanon 24
08/11/2023 18:47:43 Lebanon 24 Lebanon 24
"الميادين" نقلاً عن وسائل إعلام إسرائيلية: عائلات عدد من قتلى 7 تشرين الأول يقولون إنّ بنيامين نتنياهو قاد "إسرائيل" إلى الكارثة الأكبر في تاريخها
lebanon 24
08/11/2023 18:47:43 Lebanon 24 Lebanon 24
الميادين نقلا عن وسائل إعلام إسرائيلية: مئات المتظاهرين في "تل أبيب" للمطالبة بتحرير الأسرى في غزة
lebanon 24
08/11/2023 18:47:43 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:49 | 2023-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:10 | 2023-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:39 | 2023-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:28 | 2023-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:14 | 2023-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:47 | 2023-11-08
11:38 | 2023-11-08
11:34 | 2023-11-08
11:19 | 2023-11-08
11:17 | 2023-11-08
11:15 | 2023-11-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24