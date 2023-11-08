"لبنان 24": الجيش قام بمعاينة الصاروخ الذي ألقاه العدوّ الإسرائيلي على احد المنازل في بلدة حولا ولم ينفجر وتمّ نقله الى مكان آمن ليصار الى تفجيره لاحقا

Lebanon 24