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القيادي في "حماس" أسامة حمدان: ندعو القمة العربية والإسلامية في الرياض إلى موقف حاسم بقطع العلاقات مع إسرائيل

Lebanon 24
08-11-2023 | 09:39
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