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رئيس الوزراء الكندي: ندعو إلى هدنة إنسانية كبيرة للقتال في غزة للسماح بالإفراج عن جميع الرهائن

Lebanon 24
08-11-2023 | 10:26
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